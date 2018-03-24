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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan helikopter Ordu’ya indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan helikopter Ordu’ya indi

Helikopterin havalimanına inişi

( ORDU ) ORDU

İl Kongresi Hava Muhalefeti Helikopter Muhalefet 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hava muhalefeti sebebiyle Ordu’ya 2 saat gecikmeli geldi. Partisinin Ordu 6. olağan kongresine katılmak üzere Samsun 6. il kongresinin ardından Ordu’ya doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanına inemedi. Uçak bunun üzerine Samsun’a geri döndü. Cumhurbaşkanlığına ait uçak Samsun-Çarşamba Havalimanına iniş yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte helikopterle Ordu’ya doğru yola çıktı. Erdoğan ve bazı bakanları taşıyan helikopter yoğun yağmura rağmen Ordu-Giresun Havalimanına iniş yaptı. Havalimanına iner inmez AK Parti Ordu 6. Olağan Kongresi’nin yapıldığı salona geldi. Erdoğan burada büyük bir coşku ile karşılandı.
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