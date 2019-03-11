Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır' - ŞIRNAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır" - ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Erdoğan'a atkı, forma ve çiçek takdimi - Alandaki vatandaşlardan görüntüler - Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması - Erdoğan'ın konuşmasıŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge halka hitap etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, bu ülkenin her şehrine sevdalıyız. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır."
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