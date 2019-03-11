Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'HDP'ye oy verenlere değil yönetenlere terörist diyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
( HAKKARİ ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP'ye oy verenlere değil yönetenlere terörist diyorum"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Hakkari'nin sokaklarına, işçisine, esnafının başına bölücü örgütün başı bozuk çetelerinin musallat olmasına izin vermeyeceğiz"- "Ezanımıza, bayrağımıza saygı duymayana biz de saygı duymayız"
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