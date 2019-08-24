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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da vatandaşlara hitap etti - RİZE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da vatandaşlara hitap etti - RİZE

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracı alana gelişi - Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgisi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüse binmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitap etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracı ile alandan ayrılmasıRİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize 'nin Güneysu ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da otobüsten vatandaşlara hitap etti.

Baba Ocağı Makam Aracı 

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