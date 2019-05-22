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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gönül coğrafyamızda yaşanan dramlar, Ramazan sevincimizi gölgeliyor' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gönül coğrafyamızda yaşanan dramlar, Ramazan sevincimizi gölgeliyor' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gönül coğrafyamızda yaşanan dramlar, Ramazan sevincimizi gölgeliyor" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen eğitim çalışanları ile iftar programı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında eğitim çalışanları ile bir araya geldi."Rahmet ayı, oruç ve sabır ayı Ramazan - ı Şerif'i bu sene de maalesef biraz buruk geçiriyoruz""Komşumuz Suriye ile birlikte gönül coğrafyamızda yaşanan dramlar, açlık, kıtlık ve savaş sahneleri Ramazan sevincimizi gölgeliyor. İlk Kıblemiz Kudüs'te ve İsrail'in açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulümler ne yazık ki iftar sofralarımızın mutluluğunu doyasıya yaşamamıza mani oluyor"

Hapishane Gölgeli İsrail 

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