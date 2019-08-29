Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geleceğe uzanan çınar olarak gördüğüm derneğimize çalışmalarında başarılar diliyorum' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geleceğe uzanan çınar olarak gördüğüm derneğimize çalışmalarında başarılar diliyorum" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Tanıtım filminin izlenmesi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin JW Marriott Hotel'de düzenlenenen "2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı. (1)
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