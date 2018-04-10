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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gabon 3 tane önemli FETÖ'cüyü hamdolsun teslim etti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gabon 3 tane önemli FETÖ'cüyü hamdolsun teslim etti'

Erdoğan'ın açıklamaları

Skandal Hamdolsun 

-detaylar

( ANKARA -2-HD) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gabon 3 tane önemli FETÖ'cüyü hamdolsun teslim etti"-"Gideceğiz, nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kosova'dan 6'sını aldık. Şimdi Gabon'dan 3'ünü aldık. MİT kovalıyor. Şimdi bakalım yenisi nereden çıkacak"-"Bu zat geçtiğimiz günlerde Roman vatandaşlarımızla bir araya gelmiş. İyi de etmiş. Grup kürsüsünde kendin çal kendin oyna diye zırvalayacağına hiç değilse gerçek hayatın içine girmiş. En makul işi bile skandal haline getirmeyi başarıyor. Bu zat Suriyeliler için 'Çocuklar dilenci, kadınların ne olduğunu bir araştırın' demişti" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
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