Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fitnenin egemen olduğu yerden ne hayır ne bereket çıkar' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fitnenin egemen olduğu yerden ne hayır ne bereket çıkar" - ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi - Salondaki katılımcılardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı. (1)Erdoğan: "(AK Parti kampı) Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar."
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