Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız" - ANKARA - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. (7)Erdoğan: "(Güvenli bölge görüşmeleri) Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız."Erdoğan: "(Suriye'de) Bugün bölgedeki yabancı güçlere güvenerek kabadayılık yapanlar, yarın ya toprağın altına girecek ya da zillete razı olacaktır."
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