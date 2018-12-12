Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Fırat'ın doğusuna operasyon) Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir" - ANKARA - Türk Savunma Sanayii Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan: "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır."