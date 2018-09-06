Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'nün Benin bağlantılarının tasfiyesi ile ilgili olarak en kısa sürede sonuç alacağımıza inanıyorum' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün Benin bağlantılarının tasfiyesi ile ilgili olarak en kısa sürede sonuç alacağımıza inanıyorum" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan: "Temennimiz o ki FETÖ'nün ülkedeki (Benin) bağlantılarının tasfiyesi ile ilgili olarak en kısa süre içerisinde sonuç alacağımıza inanıyorum."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, kendisine (FETÖ elebaşı) 400 dönüm arazi tahsis etti ve bu arazide orada bütün dünyadaki örgütlerini oradan idare ediyor. Yıllık charter okullardan Amerika'nın bu örgüte ödediği para 800 - 850 milyon dolar. Bu örgütün arkasında nelerin olduğunu, kimlerin bulunduğunun bilinmesi bakımından bunu çok çok önemsiyorum."