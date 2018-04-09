Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(FETÖ) Bu örgütün kökünü kazımak devlet başkanları olarak boynumuzun borcudur' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) Bu örgütün kökünü kazımak devlet başkanları olarak boynumuzun borcudur" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenledi. (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırgızistan için de çok büyük tehdit oluşturan bu örgütün kökünü kazımak devlet başkanları olarak boynumuzun borcudur."