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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emanetinize sahip çıkacak, karakterli belediye başkanları vadediyoruz' - DİYARBAKIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emanetinize sahip çıkacak, karakterli belediye başkanları vadediyoruz' - DİYARBAKIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emanetinize sahip çıkacak, karakterli belediye başkanları vadediyoruz" - DİYARBAKIR - AK Parti'nin Diyarbakır mitingi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıDİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Diyarbakır mitinge katıldı.
(4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Diyarbakır artık Kandil yerine kendi şehrine hizmet edecek namuslu belediye başkanlarıyla yönetilmeyi hak ediyor."Erdoğan: "Bodrum katlarında teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan değil, emanetinize sahip çıkacak, karakterli belediye başkanları vadediyoruz" Diyarbakır 'a bugüne kadar 41 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunları Bay Kemal anlamaz, bu HDP'liler anlamaz. Bunların eline para geldiği zaman Kandil'e gönderirler." dedi.

Namuslu Teröristler 

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