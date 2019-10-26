Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı
( İSTANBUL ) İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’yu Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü’nde Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’yu ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekvador Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo’nun görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
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