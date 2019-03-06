Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyadaki tek karaciğer nakil enstitüsünü Malatya'mızda kurduk' - MALATYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyadaki tek karaciğer nakil enstitüsünü Malatya 'mızda kurduk" - MALATYA - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanda halka hitabıMALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya 'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. (7)
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