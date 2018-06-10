Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte gayrisafi milli hasılaya göre bir numara Türkiye' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte gayrisafi milli hasılaya göre bir numara Türkiye" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - İftara katılanlardan görüntülerİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Amerika görünür fakat gayrisafi milli hasılaya göre dünyada bunun bir numarası Türkiye. Biz bir numarayız. Amerika gerimizde, İngiltere falan çok daha geride."