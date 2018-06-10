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10 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte gayrisafi milli hasılaya göre bir numara Türkiye' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte gayrisafi milli hasılaya göre bir numara Türkiye' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte gayrisafi milli hasılaya göre bir numara Türkiye" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - İftara katılanlardan görüntülerİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.
(2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Amerika görünür fakat gayrisafi milli hasılaya göre dünyada bunun bir numarası Türkiye. Biz bir numarayız. Amerika gerimizde, İngiltere falan çok daha geride."

İngiltere İsaf Gayrisafi 

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