Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı
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( İSTANBUL ) İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan Cuma namazını kılmak üzere Hz. Ali Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada namazını kıldıktan sonra Kısıklı’daki konutuna geri döndü.
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