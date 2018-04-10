Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Çocuklara yönelik istismar suçunu işleyenler için kimyasal kastrasyon tedbiri uygulanacak”



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cinsel istismar suçlarına ceza artırımını öngören kanuni düzenlemenin TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu belirterek, “Çocuklara nitelikli istismar suçunun üst ceza sınırı 20 yıldan 40 yıla kadar çıkartılıyor. Suçun nitelikli olması halinde ceza müebbete veya ağırlaştırılmış müebbete kadar da yükseltilebilecek. Ayrıca, çocuklara yönelik istismar suçunu işleyenler için kimyasal kastrasyon tedbiri uygulanacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu.

Cinsel istismar suçlarına ceza artırımını öngören kanuni düzenlemenin TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu kaydeden Erdoğan, yapılan düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. “Masumiyetin simgesi olan çocuklarımızın istismara uğramasına asla tahammül edemeyiz” diyen Erdoğan, “Bir insanlık suçu olarak gördüğümüz çocuk istismarının önlenmesi için her türlü tedbiri almakta kararlıyız. Bu çerçevede hem suçu önleyecek tedbirlerin alınması hem de suçun gerçekleşmesinin ardından cezaların verilmesi ve rehabilitasyon programlarının uygulanması şarttır. Bu amaçla ilgili bakanlarımızdan oluşturduğumuz komisyonla yoğun bir çalışma ortaya koyduk. Sonuçta ortaya çocukları ihmal ve istismarının önlenmesi acil eylem planı çıktı. Bu planda koruyucu ve önleyici tedbirlere ilişkin kapsamlı hususlar yer aldı. Milletimizin vicdanını yaralayan çocuk istismarı ile ilgili cezaları ağırlaştıran kanuni düzenlemede ayrıca meclis başkanlığına sunuldu. Bu tasarıda çocuklara nitelikli istismar suçunun üst ceza sınırı 20 yıldan 40 yıla kadar çıkartılıyor. Suçun nitelikli olması halinde ceza müebbete veya ağırlaştırılmış müebbete kadar da yükseltilebilecek. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan kişi 50 yıl, müebbet hapis cezası alan kişi 40 yıldan önce cezaevinden çıkamayacak. Artık bundan sonra ömürleri bunların cezaevinde geçer ve orada çürürler” ifadelerini kullandı. Çocuklara yönelik istismar suçunu işleyenler için kimyasal kastrasyon tedbirinin de uygulanabileceğini belirten Erdoğan, “Çocukların mağdur olduğu olaylarla ilgili yayın kısıtlaması veya yayın yasağı konulabilecek. Cinsel suçlar, uyuşturucu imal ve ticareti, müstehcenlik, fuhuş gibi suçlardan mahkum olanların çocukların yoğun olarak bulunduğu yerlerde çalışması veya bu tür yerleri işletmeleri yasaklanabilecek. Çocukların adli süreçte mağduriyet yaşamamaları için en azından büyük ilçelerde bir yıl içinde mutlaka çocuk izlem merkezleri kurulacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından yürütülen Aile ve Sosyal Destek Programı vasıtasıyla bu amaçla hane ziyaretleri gerçekleştirilecek. Hane ziyaretleri araştırmalarla desteklenerek çocuklara yönelik risk haritaları oluşturulacak. Ailelere, öğretmenlere ve çocuklara verilecek eğitimlerle bu konuda bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek. Bunlar ve diğer tedbirlerle çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde hayata hazırlanmasını hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

