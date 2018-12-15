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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çıkmışlar parlamentoda bize akıl veriyorlar. Bir tanesi içeride yatıyor. Diyorlar ki 'çıkması lazım'. Adaletin bedeli neyse onu ödeyecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çıkmışlar parlamentoda bize akıl veriyorlar. Bir tanesi içeride yatıyor. Diyorlar ki 'çıkması lazım'. Adaletin bedeli neyse onu ödeyecek'

Erdoğan'ın açıklamaları

Terörle Mücadele Açılış Töreni Uluslararası Terör Örgütü Teröristler 

-detaylar

( DENİZLİ -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıkmışlar parlamentoda bize akıl veriyorlar. Bir tanesi içeride yatıyor. Diyorlar ki "çıkması lazım". Adaletin bedeli neyse onu ödeyecek"-"Ve bölücü terör örgütünün başıyla ilgili yaptıkları ortada. Hale bak hala durdukları yok. PKK'sı YPG'si FETÖ'Sü bunların hepsi aynı"-"Sırça köşklerinde yaşayanlar bizim neler yaşadığımızı bilemezler"-"Baraj yapmak belediyelerin görevidir ama yapamadılar biz yaptık. Şimdi İnşallah İzmir’i de alacağız ona hazırlanıyoruz"-"Bay Kemal bak terörle mücadelede neler yapıyoruz. Sincar’a Karacak’a girdik mi girdik. Uçaklarımız oraları teröristlere mezar etti mi gurur duyman lazım"-"Kazdıkları o çukurları onlara mezar edeceğiz Kılıçdaroğlu sen onlarla yola devam et. Sen kimlerin yanında yer alacağını hala öğrenemedin"-"Bu zat Türkiye’de yargıya olan güvenin düştüğünü söylüyor. Bunu neye göre ifade ettiği meçhul. Avrupa komisyonu ve uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere ülkemizde yargıya olan güvenin oldukça yüksek seviyede olduğu görülüyor" DENİZLİ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuşuyor.
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