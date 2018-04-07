Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(CHP) Milletimizin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan bir parti haline dönüşmüştür” - AYDIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(CHP) Milletimizin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan bir parti haline dönüşmüştür” - AYDIN

- AK Parti Aydın 6. Olağan Kongresi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAYDIN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın 6. Olağan Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in CHP'si, bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'na öncülük eden kadro tarafından kurulmuştur. Bugünkü CHP ise Türkiye'nin ikinci Kurtuluş Savaşı olarak gördüğümüz mücadele sürecine alenen ihanet eden, ülkemizin ve milletimizin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan bir parti haline dönüşmüştür."

Ak Parti 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'daCumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AntalyadaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalyada
AK Partili ismin öldüğünü duyan koşup geldi!AK Partili ismin öldüğünü duyan koşup geldi!
İstanbul Bayramlaşıyor programıİstanbul Bayramlaşıyor programı
Binlerce Ankaralı İftar Yemeğinde Buluştu (AHİD)Binlerce Ankaralı İftar Yemeğinde Buluştu (AHİD)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısına katıldıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısına katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı