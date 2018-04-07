Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(CHP) Milletimizin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan bir parti haline dönüşmüştür” - AYDIN
- AK Parti Aydın 6. Olağan Kongresi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAYDIN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın 6. Olağan Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in CHP'si, bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'na öncülük eden kadro tarafından kurulmuştur. Bugünkü CHP ise Türkiye'nin ikinci Kurtuluş Savaşı olarak gördüğümüz mücadele sürecine alenen ihanet eden, ülkemizin ve milletimizin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan bir parti haline dönüşmüştür."