Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehir'e kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehir'e kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenimahalle'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tencere yuvarlanır, kapağını bulurmuş. Bay Kemal de büyükşehirde tam kendisi gibi birini buldu. 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehire kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı."
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