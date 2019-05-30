Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma dönemidir' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma dönemidir" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı çalışanlarıyla iftar - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.(3)Erdoğan: "Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme dönemidir."
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