Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Bizim için önemli olan sizlerin kanaati, sizlerin düşüncesidir'' - KOCAELİ
- Herekelilere hitap - Meydandan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıKOCAELİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli ’nin Hereke ilçesinde halka hitap etti.(4)"60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını 'Türkiye'nin otomobili' için de söylediler."
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