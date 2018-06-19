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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim geleceğimizi biz belirleyeceğiz' - ADANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim geleceğimizi biz belirleyeceğiz' - ADANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim geleceğimizi biz belirleyeceğiz" - ADANA - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıADANA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana 'da Çukurova Bölgesi sanayici ve işadamlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kur filan, bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Bizimi geleceğimizi, biz belirleyeceğiz."

Gesi İşadamları 

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