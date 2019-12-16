Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz tarih boyunca olduğu gibi bu gğnde Avrupa'da ev sahibiyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz tarih boyunca olduğu gibi bu gğnde Avrupa'da ev sahibiyiz'

Cumhurbaşkanının konuşması

(İSVİÇRE) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz tarih boyunca olduğu gibi bu gğnde Avrupa'da ev sahibiyiz"- " Yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı gibi sizlerin can ve mal güvenliğinizi ilgilendiren konularda dayanışma çok önemli" - "Tapudan nüfus işlemlerine kadar pek çok işlemi kolaylaştırdık, basitleştirdik. Pasaport harçlarını yurt dışında yerleşik vatandaşlar için yarı yarıya düşürdük"- Anne ve babası birlikte vatandaşlıktan çıkan çocuklar Türk vatandaşlığını resen kaybeder hükmünün kaldırdık"- "Anavatanla bağınızı koparmadan İsviçre toplumuna her zaman ve her zeminde eşit katılımınızı bekliyoruz" İSVİÇRE

Vatandaşlık İslam Yurt Dışı İsviçre 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre'de 'İsviçre'ye Göçün 50. Yılı' vesilesi ile düzenlenen etkiliğe katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
Shaqiri'den Muhteşem Rövaşata!Shaqiri'den Muhteşem Rövaşata!
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı