Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz tarih boyunca olduğu gibi bu gğnde Avrupa'da ev sahibiyiz'
Cumhurbaşkanının konuşması
(İSVİÇRE) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz tarih boyunca olduğu gibi bu gğnde Avrupa'da ev sahibiyiz"- " Yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı gibi sizlerin can ve mal güvenliğinizi ilgilendiren konularda dayanışma çok önemli" - "Tapudan nüfus işlemlerine kadar pek çok işlemi kolaylaştırdık, basitleştirdik. Pasaport harçlarını yurt dışında yerleşik vatandaşlar için yarı yarıya düşürdük"- Anne ve babası birlikte vatandaşlıktan çıkan çocuklar Türk vatandaşlığını resen kaybeder hükmünün kaldırdık"- "Anavatanla bağınızı koparmadan İsviçre toplumuna her zaman ve her zeminde eşit katılımınızı bekliyoruz" İSVİÇRE
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