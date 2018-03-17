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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz, Diyarbakır'la etle tırnak gibiyiz' - DİYARBAKIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz, Diyarbakır'la etle tırnak gibiyiz' - DİYARBAKIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, Diyarbakır 'la etle tırnak gibiyiz" - DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıDİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Diyarbakır la aralarına kimsenin girmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Bizim Diyarbakır 'la olan muhabbetimiz öyle buzdan heykel gibi güneşi görünce eriyen türden değildir. Biz, Diyarbakır 'la etle tırnak gibiyiz." dedi.

Muhabbet 

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