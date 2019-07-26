Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Benim çiftçim, yatırımcım, girişimcim inşallah bu faiz belası altında ezilmeyecek' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim çiftçim, yatırımcım, girişimcim inşallah bu faiz belası altında ezilmeyecek" - ANKARA - TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Ödül töreninden detaylar - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediya takdimiANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğü'nde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katılarak konuşma yaptı.(6)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım