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( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: " “Ben diyor mazbatamı aldım” Sen mazbatanı YSK’dan almadın. İl Seçim Kurulu’ndan aldın. Daha bu işleri bilmiyorsun öğreneceksin"- "Şu anda bize Mursi'yi hatırlatanlarla yarışıyoruz" -"Pazar günü yapılacak seçimde; bir tarafta bize Mursi’yi hatırlatanlar var diğer yanda adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var"-"Çok koşacağız, çok çalışacağız. Ben şunu söylüyorum. Zalimler için yaşasın cehennem"-"İşte siz bu tür şehitlerin kendisinden korkarsınız. Korkaklar için de yaşasın cehennem. Ve bunu başaramayacaklar. Ülkemiz için de bunu başaramayacaklar. Nasıl 15 Temmuz’da başaramadıysalar bundan sonra da başaramayacaklar"-"İşte Ordu Valimize ‘it’ diyor. Ondan sonra ‘it demedim, basit dedim’ diyor. Dürüst ol dürüst. Siyasete dürüstlük yakışır. Başındaki adam gibi yalan değil"-"Biz İstanbulumuzu bu yalancılara teslim edemeyiz"-"Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum. ‘Çaldılar’ ifadesi hukuki değildir, siyasidir. Hukuki nedir? Usulsüzlüktür. Ama usulsüzlüğün yanında siyasi ifadesi vardır o da yolsuzluktur. Burada hem yolsuzluk var, hem hırsızlık var. Müsaade edin de bunu da söyleyelim"-"Biz bağırıp çağırmadık. Bay Kemal YSK’ya önce methiyeler düzdü. Sonra YSK’ya ‘çete’ dedi.

Bizim edebimizde böyle bir şey yok. Ama bunlarda maalesef bu var. Ve her şeyi söylediler"-"Biz ne valimize 'it' dedirtiriz ne de polisimize 'şerefsizler' dedirtiriz. Utanmıyor musun ya? Yanında koruma olarak bu milletin polisini alıyorsun sonra da polisime 'şerefsizler' diyorsun. Bunların hesabını soracağız"-"Sonuçta konu seçimlerle ilgili en son karar mercii olan, YSK’nın tespit ettiği sorunlu rakamlar 13 bin farktan büyük olduğu için hukukun, ahlakın ve vicdanın gereği olarak bu seçimin yenilenmesi kaçınılmaz hale geldi"-"17 yılda Berlin Havalimanı bitmedi ama biz 5 yılda İstanbul Havalimanı’nı bitirdik; farkımız bu"-"Diyor ki “Ben şu kadar para vereceğim gençlere”.. Yahu yalan söyleme. Al bir yalanını daha yakaladım. Bir defa belediye başkanlığım döneminde ben üniversite öğrencilerine burs veriyordum. CHP bunu AYM’ye götürdü. Ve AYM’ye götürmek suretiyle gençlere verdiğimiz burs yasaklandı. Yasalara göre bir defa senin burs verme yetkin yok. Bunu yasaklayan da CHP"-"Ne diyorlar? “Bu Suriyelileri buraya doldurdunuz. Bize para vermiyorsunuz, onlara veriyorsunuz” Bu gerçeği anlatayım. Bu yalana sakın aldanmayın. Bu yalan CHP’nin yalanıdır. Biz Suriyelilere maaş bağlama diye bir şeyimiz yok. Yalan söylüyorlar. Ülkenin fakir fukarasına, garip gurebasına valiliklerimiz vasıtasıyla maaş bağlıyoruz. Biz vatandaşımıza veriyoruz" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultangazi’de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, "Bize Mursi’yi hatırlatanlarla bir şu anda yarışıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi’yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var" dedi.



