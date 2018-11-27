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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylarını açıkladı - Detaylar - TBMM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylarını açıkladı - Detaylar - TBMM

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından detay görüntüler - Toplantıya katılan milletvekilleri ve partililerden detay görüntüler - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkan adayları, milletvekilleri ve il başkanları ile toplu fotoğraf çekimi TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM 'deki grup toplantısında konuştu.
- Detaylar -

İl Başkanları Toplantı Çekim Grup Toplantısı 

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