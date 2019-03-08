Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması''na katıldı - ŞANLIURFA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması''na katıldı - ŞANLIURFA - "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması'' - Kadınlar Günü için düzenlenen konserden detaylar - Halay çeken kadınlar - Türkülere eşlik eden kadınlar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması - Yaşlı bir kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarılması ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması''na katıldı. (1)
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