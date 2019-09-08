Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Anlaşılan müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde'

-Erdoğan'ın konuşması



( MALATYA - 1) Cumhurbaşkanı Erdoğan:"-"Bir sonraki haftanın başında İstanbul'da Rusya ve İran liderleriyle 3'lü zirvede bu konuları bir kez daha ele alcağız"-"Biz bölgede bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken: Onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesaplarını yapmaya çalışıyorlar"-"Anlaşılan müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde"-"Biz Fırat'ın Doğu'sunu güvenli hake getirip en az 1 milyon kişinin iskanını sağlamak isterken, yeni sığınmacı dalgalarına muhatap olmamıza yol açacak adımlara kesinlikle tahammülümü yoktur" -"Bu iş öyle 3 - 5 beş helikopter uçuşuyla, 5 10 araç devriyesiyle göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir" MALATYA



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninde halka hitap etti

