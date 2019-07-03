Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar hep birlikte çalışmalıyız' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar hep birlikte çalışmalıyız" - ANKARA - 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nende konuştu. (3)Erdoğan: "Vicdanın, ahlakın, merhametin, adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar hep birlikte durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız."
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