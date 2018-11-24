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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 ilin belediye başkan adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 ilin belediye başkan adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 40 ildeki belediye başkanı adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na bağlılığını bir kez daha ifade ettiği için teşekkür ediyorum. Biz de Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı tekrar beyan ediyoruz ' dedi. Erdoğan seçim manifestosunu önümüzdeki ay açıklayacağını belirtti.

Ak Parti Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan 

Devlet Bahçeli Hakkında
1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr. Bahçeli, üniversite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde yapmıştır. Başlangıcından itibaren Ülkücü Hareket'in her kademesinde görevler üstlenerek Büyük Ülkü Davası'na hizmet etti. Dr. Bahçeli, 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademi...
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Recep Tayyip Erdoğan Hakkında
Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplu...
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