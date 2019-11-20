Cumhurbaşkanı Edoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü - ANKARA
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i resmi törenle karşılaması - Basın için poz verme (tokalaşma) - Başbaşa görüşmeden detaylarANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i resmi törenle karşıladı. Karşılama sonrası iki lider başbaşa görüştü.
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