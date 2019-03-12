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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Kılıç: 'Edremit'i Türkiye'ye rezil ettiler'

Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Kılıç: 'Edremit'i Türkiye'ye rezil ettiler'

Miting detayları

Skandal Dalavere Kışla Bayrak Mitingi 

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( BALIKESİR ) Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Kılıç: "Edremit'i Türkiye'ye rezil ettiler" BALIKESİR

- CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan’ın seçim ofisi açılışında yaşanan skandala tepkiler büyüyerek devam ediyor. Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı MHP’lı Tuncay Kılıç “Edremit’i bütün Türkiye’ye rezil ettiler. Tüm Türkiye onları konuşuyor” diyerek tepkisini ortaya koydu. Kılıç’ın konuşması dakikalarca alkışlandı. CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, bir mitingde yanına gelen iş adamıyla sohbet etmişti. İş adamı, "Bizim oy Kürdistan'a" ifadesini kullanmış, Selman Hasan Arslan ise, "Bize verecek demektir" demişti. Bu görüntülere tepkiler tüm yurtta çığ gibi büyüdü. Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı MHP’li Av. Tuncay Kılıç ise bir mahalle mitinginde, “Edremit’i bütün Türkiye’ye rezil ettiler. Tüm Türkiye onları konuşuyor. Biz Yörükler, Anadolu’ya, bu dağlara 1300 yılında geldik. Benim hanım 4x4 Yörük, ben de 4x1 Yörük. Benim anneannemin dedesi Yörük. Akçay’da selaya küfredip, Kürdistan deyip, ertesi gün de Altınoluk’ta bayrak mitingi yapmayız biz. Biz, olduğumuz gibi görünen, göründüğümüz gibi olan insanlarız. Bizde alavere dalavere olmaz. Biz sizleri kandırmaya değil, gerçeği anlatmaya geldik. Onlar ise konuşmalarında gidip Yaşyerlileri kandırmayı düşünüyorlar. Yörükleri kandıramazlar. Onların yolu belli” dedi.
Kılıç’ın sözleri mitingi katılanlar tarafından dakikalarca alkışlandı.
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