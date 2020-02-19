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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
CHP TBMM Grup Toplantısı - detaylar - TBMM

CHP TBMM Grup Toplantısı - detaylar - TBMM

- CHP TBMM Grup Toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi - Salondakilerin alkışlaması - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.
Kılıçdaroğlu, toplantıda konuşma yaptı.

Toplantı Kışla 

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