CHP TBMM Grup Toplantısı - detaylar - TBMM

- CHP TBMM Grup Toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi - Salondakilerin alkışlaması - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, toplantıda konuşma yaptı.
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