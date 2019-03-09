CHP'nin seçim koordinasyon bürosuna silahlı saldırı: 2 yaralı (2) - İZMİR
- - Yamanlar Mahallesi'ndeki CHP Seçim Koordinasyon Merkezi - Olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme yapması - Görgü tanığı ile röportaj - CHP İzmir milletvekili Atille Sertel'in açıklamaları - Olayda yaralanan 2 kişinin ifadelerinin alınması sonrası polis merkezinden çıkışlarından detaylar İzmir 'de CHP'nin seçim bürosuna silahlı saldırı: 2 yaralı - Yamanlar Seçim Koordinasyon Merkezi'ne otomobilden silahla ateş açılması sonucu 2 kişi hafif yaralandı, bir zanlı gözaltına alındı - Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi - CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper: - "Kurşunlardan biri seçim bürosunun duvarına isabet etmiş diğer kurşunlardan biri kapıdan, diğeri de camdan girerek 2 arkadaşımızın yaralanmasına neden olmuştur"ZANLININ YAKALANMASI VE DETAY EKLENDİİZMİR (AA) - İzmir 'in Bayraklı ilçesinde CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne otomobilden silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı, bir şüpheli yakalandı.Yamanlar Mahallesi'ndeki CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ne, otomobilden silahla ateş açıldı.Bu sırada merkezde bulunan partililerden Batuhan Gül bacağı, Hakkı Bolat dirseğinden hafif yaralandı.Ambulansla Çiğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.Soruşturma sonucu çok sayıda sabıkasının bulunduğu belirtilen B.A. gözaltına alındı.Zanlının, emniyetteki ifadesinde, ilçe belediye başkanı adayından randevu istediğini, cevap verilmemesi üzerine sinirlendiğini söylediği öğrenildi. - İlçe başkanından açıklamaCHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, yaptığı yazılı açıklamada, olaydan birkaç saat önce seçim bürosuna gelerek birkaç kişinin "Başkan nerede, buraya gelsin" şeklinde konuştuğunu belirtti. Daha sonra seçim bürosuna taksiden 3 kez ateş açıldığını ifade eden Alper, şunları kaydetti:"Kurşunlardan biri seçim bürosunun duvarına isabet etmiş diğer kurşunlardan biri kapıdan, diğeri de camdan girerek 2 arkadaşımızın yaralanmasına neden olmuştur. Tüm bu yaşananlarla ilgili yasal süreç devam etmektedir. Adalete güveniyoruz, bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenleri cezalandıracağını biliyoruz."
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