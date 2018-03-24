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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Zonguldak'tan ayrıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Zonguldak'tan ayrıldı

Plaket töreninden görüntü

Hatıra Fotoğrafı 

-Hatıra fotoğrafı çektirilmesi
-Kılıçdaroğlu'nun aracına binmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kömür Çalıştay'ı için geldiği kentten program sonrası ayrılarak Ankara'ya hareket etti. CHP tarafından Zonguldak'ta düzenlenen "Kömür Çalıştay"ı için sabah saatlerinde kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir otelde düzenlenen çalıştaya katıldı.
Açılış konuşmaları sonrası ilk oturuma katılan CHP lideri, plaket töreninin ardından partililer ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Engelli bir vatandaşın da hatıra fotoğrafı çektirme talebini geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu, program sonrası karayoluyla Ankara'ya hareket etti.
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