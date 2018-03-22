CHP'li vekil Dursun Çiçek: 'Üst akıl ABD ve İsrail, Sincar bölgesini PKK için yeni bir üs olarak seçmiş olabilir'



- Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "Üst akıl ABD ve İsrail, Sincar bölgesini PKK için yeni bir üs olarak seçmiş olabilir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Çiçek, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Çiçek, Afrin'de halkın 18 teröristi teslim ettiğini belirterek, halk bu bilinçte olursa, emperyalizmin karanlık yöntemi terörizmin, bölgede etkisiz hale getirilebileceğini söyledi.



Çiçek, "Afrin 18 Mart'ta kontrol altına alındı. Türkiye ile ABD'nin Menbiç konusunda anlaşmaya gideceği ortaya çıktı. İki ülke Dışişleri Bakanları arasındaki görüşmenin bunu doğruluyor. Hem Ezidilerin dini liderinin, hem Musul İl Meclisi Başkanı'nın, hem Barzani'nin geçmişteki açıklamaları hem de Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır sonucu bölgede, PKK'nın yalnızlaşacağı ve yeni bir Kandil yaratma sevdasının engelleneceği kanaatindeyiz. Bu konuya yoğunlaşılması gerekiyor. Kandil'e göre çok yakın bir bölge, Suriye ve Irak sınırlarında olduğu için ülkemize karşı terör üssü olabilecek bir bölge. O açıdan, bu bataklık daha büyümeden mutlaka kurutulmalıdır. Bu noktada, Türkiye, İran, Rusya arasındaki yakınlaşma Kandil'in devamını zorlaştırıyor. Üst akıl ABD ve İsrail, Sincar bölgesini PKK için yeni bir üs olarak seçmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

