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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
CHP'li Çakırözer: “Arabuluculuk ve uzlaştırma, şiddet ile zedelenen aile hukukunda uygulanamaz'

CHP'li Çakırözer: “Arabuluculuk ve uzlaştırma, şiddet ile zedelenen aile hukukunda uygulanamaz'

Çakırözer konuşma

Kanun Teklifi Ocaklar Basın Toplantısı Toplantı Bakış Açısı 

-Baba Arslan konuşma

( ANKARA ) CHP'li Çakırözer: “Arabuluculuk ve uzlaştırma, şiddet ile zedelenen aile hukukunda uygulanamaz" ANKARA

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Arabuluculuk ve uzlaştırma, şiddet ile zedelenen aile hukukunda uygulanamaz. Arayı bulmak için zorlamak sadece ve sadece şiddeti arttırır" dedi.
CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Eskişehir'de eski kocası tarafından satırla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan'ın anne ve babasıyla birlikte basın toplantısı düzenledi.
Çakırözer, “Adalet Bakanı, kadın ile saldırganın uzlaştırma masasına oturtulması emrini veriyor. İşte eksiklik bu. Adalet Bakanı'nın sözleri ile 'Adaletin son bir çareyle kapısına gelen kadının feryadına sessiz kalmasının' nedenlerinden biri, kadınların saldırganlarla, olası katillerle uzlaşmaya zorlanmasıdır. TBMM Başkanlığına kadına yönelik şiddet içeren suçlara ilişkin iki ayrı kanun teklifi sunduk. Söz konusu teklifler ile amacımız kadına yönelik şiddet suçlarında uyuşmazlık çözüm yoluna gidilmesini ortadan kaldırmaktır. Kadına yönelik şiddetin uzlaştırması olmaz. Kadın, kendisine şiddet uygulayanla, kendisine hakaret edenle, kendisini tehdit edenle, huzurunu bozanla uzlaşmaz" dedi.
Çakırözer, teklif hakkında bilgi vererek, “Kadınların uzlaştırma yoluyla şiddetin ardından evlerine gönderilmesinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Çünkü bu bakış açısının kadına yönelik şiddeti körüklediğini düşünüyoruz. Arabuluculuk ve uzlaştırma, şiddet ile zedelenen aile hukukunda uygulanamaz. Arayı bulmak için zorlamak sadece ve sadece şiddeti arttırır" diye konuştu.
Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan ise, "Benim ciğerim yandı, ocağım yandı. Başka ocaklar yanmasın, başka ocaklar sönmesin. Yavrular yetim kalmasın. Bugüne kadar geç kalınsa da inşallah bundan sonra caydırıcı kararlar bunun önüne geçer" şeklinde konuştu.
Basın toplantısı sırasında gözyaşlarını tutamayan anne Meral Sondikme ise söz konusu teklifi hazırlayan milletvekillerine teşekkür etti.
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