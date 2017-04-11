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11 Nisan 2017 Salı günü yayınlandı
CHP'li Böke salayı ezan sandı

CHP'li Böke salayı ezan sandı

Ordu'da partisi tarafından düzenlenen mitinglere katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Ulubey ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Böke, konuşması sırasında yakındaki camiden sela okunmaya başladı.

Chp Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan Selin Sayek Böke 


Böke, bunun üzerine konuşmasına ara verdi. Böke, sala okunurken otobüsün üzerinde meydandaki vatandaşları selamlarken yanındaki CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile sohbet etti. Bu sırada eski CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Böke'ye Orduspor atkısı taktı. Böke, sela bitince 'Allah kabul etsin' dedi ve konuşmasına devam etti.

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