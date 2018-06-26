-Milletvekili seçilen Ali Fazıl Kasap'ın açıklaması

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( KÜTAHYA -HD) KÜTAHYA



- Cumhuriyet Halk Partisi, (CHP) Kütahya'dan 41 yıl sonra milletvekili çıkarttı. CHP Kütahya İl Başkanı Makbul Sarı, parti binasında yaptığı açıklamada, partisinin 1977 seçimlerinden bu yana Kütahya'da milletvekili çıkaramadığını, 41 yılın ardından yeniden milletvekili çıkarmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Sarı, "24 Haziran’da gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 41 yıldır Kütahya'da çıkaramadığımız milletvekilini bu yıl çıkararak Kütahya’da bir tarih yazdık. Bunun için çok çalıştık. Bu çalışma yeni bir çalışma değildi. Milletvekili adayımız, eski il başkanımız Zeliha Aksaz Şahbaz ile birlikte 4 yıldır yoğun ve gayretli bir çalışma içerisindeydik. Bugün eğer bir milletvekili çıkardıysak 4 yıllık çalışmanın katkıları çok büyüktür. Milletvekili çıkardığımız için mutluyuz ama cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin seçilemeyişinden dolayı da üzgün olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu süreçte emeği geçen parti teşkilatlarımıza, teşkilat üyelerimize ve tüm bize oy veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

CHP'den Kütahya milletvekili seçilen Doktor Ali Fazıl Kasap da, 41 yılın ardından CHP'de gurur yaşandığını dile getirdi. Kasap, "Bu dönem zarfında Kütahya’yı hastaya benzeteceğim. Kütahya'nın karaciğeri, dalağı, böbreği, neyi varsa alındı. Bir uyandırma odasına ihtiyaç vardı. İnşallah önümüzdeki dönemde ameliyattan sonra uyanmayan hasta uyanacaktır" ifadelerini kullandı.

