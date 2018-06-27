CHP Karıştı! Genel merkez önünde oturma eylemi



CHP'nin 26.Dönem Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, 24 Haziran seçimlerinde de Elazığ'dan milletvekili oldu. Erol, Elazığ'dan 41 yıl sonra seçilen ilk CHP'li olurken, ilk iş olarak Genel Başkan ve parti yönetimini istifaya davet etti. Erol seçim sonuçlarının başarısız olduğunu ve sorumluluğun parti yönetimine ait olduğunu belirtti. Erol bugün de, Twitter'dan oturma eylemi başlatacağını açıkladı.



Erol yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



' Gelecek hedefi olmayan yalnızca iktidara karşı mücadele ve direniş hikâyesi anlatan bir yönetim anlayışını tanımıyorum. CHP ' nin söylemi yalnızca mücadele ve direniş üzerine olmamalı; iktidar ve ülkeyi yönetme iddiası ve iradesi üzerine olmalıdır. '



' Ülke yönetimini hedeflemeyen, genel merkezi yönetmekle yetinenlere meydan okuyorum. Yarın saat 11:00 ' de Genel Merkez önünde oturma eylemi başlatacağım. Mustafa Kemal Atatürk ' ün CHP ' sine sahip çıkmalıyız. Eyleme tüm CHP örgütlerini, üyelerini ve gönül verenleri davet ediyorum '

