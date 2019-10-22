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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
CHP Grup Toplantısı

CHP Grup Toplantısı

Kılıçdaroğlu konuşma

( ANKARA )- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Milliyetçiliği o değil, biz yapıyoruz. Devrimcilikse devrimciliği de biz yapıyoruz. Halkçılık, Cumhuriyetçilik, demokrasi onları da biz yapıyoruz" ANKARA

Devrimci Devrim Haysiyet 


- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP'li yöneticileri eleştirerek, "Milliyetçiliği o değil, biz yapıyoruz. Devrimcilikse devrimciliği de biz yapıyoruz. Halkçılık, Cumhuriyetçilik, demokrasi onları da biz yapıyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuştu.
Konuşmasında MHP'li yöneticileri hedef alan Kılıçaroğlu, "MHP'li Ülkücü kardeşlerime seslenmek istiyorum. Siz hemen hemen her konuşmanızda Türk milletinin haysiyetinden, şerefinden söz edersiniz. MHP'nin düştüğü şu hali görüyor musunuz? Hangi şeref? Türkiye'nin itibarı yerlerde sürünüyor. Olmadık eleştiriler, hakaretler geliyor. Sizin yöneticileriniz de bu hakaretleri yapanlara karşı sessiz duruyor. Milliyetçiliği o değil, biz yapıyoruz. Devrimcilikse devrimciliği de biz yapıyoruz. Halkçılık, Cumhuriyetçilik, demokrasi onları da biz yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Süleymaniye'de 4 Temmuz 2003 tarihinde Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayına değinen Kılıçdaroğlu, "4 Temmuz 2003'te Süleymaniye'de bizim askerin başına çuval geçirdiler. 11 askerimizin başına çuval geçirdiler. Ters kelepçe yaptılar ve götürdüler. Benim askerime, Türk askerine. Gazetelerde de yer aldı ama bunu da gizlediler. O dönem medya özgürdü ve yazdı. Belgeleriyle birlikte ortaya çıkarıldı. Tepki vermesi gereken kişi ben değilim, vatandaş da değil" diye konuştu.

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