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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
CHP Grup Toplantısı

CHP Grup Toplantısı

Kılıçdaroğlu konuşma

Dış Politika Uluslararası Düşünce Özgürlüğü İfade Özgürlüğü Milletvekili 

-tanrıkulu açıklama

( ANKARA ) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Biz ‘Yurtta barış dünyada barış’ı savunan bir zihniyetteyiz. Devletlerin çıkarı akılcı politikalar üzerinedir. Duygusallıktan uzak akılcı politikalar” ANKARA

- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz ‘Yurtta barış dünyada barış’ı savunan bir zihniyetteyiz. Devletlerin çıkarı akılcı politikalar üzerinedir. Duygusallıktan uzak akılcı politikalar” dedi.
Kılıçdaroğlu,’nda konuştu.
Kılıçdaroğlu, terörün iç ve dış boyutlarının olduğunu belirterek, “Eğer uluslararası ilişkiler gerçekten terörün önlenmesi konusunda mücadele verilirse terörü hep birlikte sonlandırabiliriz. Dış politikanın çok iyi yapılması ve sürdürülmesi gerekir. Türkiye’de izlenen dış politikanın yanlış olduğunu söylemiştim. Biz ‘Yurtta barış dünyada barış’ı savunan bir zihniyetteyiz. Devletlerin çıkarı akılcı politikalar üzerinedir. Duygusallıktan uzak akılcı politikalar. Biz kendi ülkemizin çıkarlarına bakarız” dedi.
Trump’ın tviter üzerinden yaptığı açıklamalara değinen Kılıçdaroğlu, “Orta Doğu egemen güçlerin at koşturdukları bir alandır. Dolduruşa gelip egemen güçlerin ateşi tutan maşası olmayın. Onların çıkarlarına hizmet etmeyin. Trump şimdi ağzına geleni söylüyor bizimki ‘şaka yapıyor’ diyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni Trump kadar aşağılayan bir lider çıkmamıştır. Bunlardan bir tek kelime söz çıkmamıştır” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Gazi Mustafa Kemal, ‘zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir’ diyor. Türkiye’yi bu noktaya kimler getirdi? Yazık değil mi annelere, yazık değil mi çocuklara. Dış politikanın ‘milli olması lazım’ dedik. Ülkenin çıkarları esas alınır dış politikada. Kahraman ordumuz Suriye’deyken bütün anneler çocuklarının sağ salım dönmesini isterler. Hepsinin sağ salim dönmesini isterler. Orada görev yapan, şehit düşen, gazi olan, hayatlarını bizim için harcayan herkese şükran borçluyuz.” Grup Toplantısı öncesinde CHP İstanbul milletvekili sezgin Tanrıkulu gazetecilere açıklama yaptı. Tanrıkulu, “Düşünce, ifade özgürlüğünü sonuna kadar savunacağız. Bugüne kadar kendim için de, başkaları için de hep savunduk. Buna yasak getirenlere de, onların da düşünce özgürlüğünü savunduk, savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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