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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 'Vicdanınız, cesaretiniz varsa kime bağıracağınızı görürsünüz'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 'Vicdanınız, cesaretiniz varsa kime bağıracağınızı görürsünüz'

Özel açıklama

( ANKARA ) CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Vicdanınız, cesaretiniz varsa kime bağıracağınızı görürsünüz" ANKARA

Tahammül Ak Enerji Rejim Seçim Sistemi Bütçe Görüşmesi 


– CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Vicdanınız, cesaretiniz varsa kimi bağıracağınızı görürsünüz. Biz salondaki bir liderin önünde yaşanan kavga görüntülerinden dolayı nezaket gösterdik. Kendi liderleri kendilerine fırça atıyor, basına yansıyor, onunla ilgili bir şey söylemiyor, Özgür Özel böyle dediğinden mi dönmüş" dedi.
Özel, TBMM'de Akçay'a cevap verdi. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Genel Kurul'da bulunmasına yönelik olarak, "Vatandaşın beklentilerinin son derece yüksek olduğu Meclise ilgisiz bir partinin tamamen ilgisiz bir Genel Başkanı sadece seçim sisteminin değişmesi konusunda gelip, 20 saat ırada duruyorsa, bir saatlik bütçe görüşmesinde durmaya tahammülü yoksa, 20 saat orada duruyorsa düşünmek lazım. 'Kemal Bey bilmem ne zaman gelmemiş' diyor. Kemal Bey gelip de rejime karşı bir oylamayı sabaha kadar izlemiş mi de bu soruyu soruyorsun? Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak katılması gereken bütün oturumlara katılıyor ama katılması gerekmeyen ve hiçbir liderin olmadığı büyük abinin paçasına takılıp Meclis’e oturumuna katılmıyor. O zaman bunu bu kadar önemsiyorsa, vatandaşların önemsediği oturumlara niye gelmiyor? 20 saat boyunca burada oturacak enerjiyi bulmuşken taşeron KHK'larla buradan kaçırılırken gelip de o işe müdahale etseydi" ifadelerini kullandı. Özel, Bahçeli'ye nezaket gösterdiklerini belirterek, "Söylenen sözlerin tamamı Tayyip Erdoğan'a aitti. Vicdanınız, cesaretiniz varsa kimi bağıracağınızı görürsünüz. Biz salondaki bir liderin önünde yaşanan kavga görüntülerinden dolayı nezaket gösterdik. Kendi liderleri kendilerine fırça atıyor, basına yansıyor, onunla ilgili bir şey söylemiyor, Özür Özel böyle dediğinden mi dönmüş" dedi.

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