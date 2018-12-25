Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:' Durmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız, bir adım geri atmayacağız'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:' Durmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız, bir adım geri atmayacağız'

Özel açıklama

( ANKARA ) CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:" Durmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız, bir adım geri atmayacağız" ANKARA

Adli Kontrol Hapishane Harekete Geç Şahit Trol 


- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, " Durmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız, bir adım geri atmayacağız" dedi.
Özel, TBMM 'de açıklama yaptı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Parlamento'nun yıldızının parlamasından rahatsız olduğunu ileri sürerek, "Durmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız, bir adım geri atmayacağız. Recep Tayyip Erdoğan bunu böyle bil. Sanatçıların açıklamalarından hoşlanmayan tek adam talimat verdi, savcı harekete geçti ve tek adamın açıklamasından bir saat sonra sanatçılar hakkında işlem başlatıldı, apar topar sanatçılar sorgulandı, yurtdışına çıkış yasağı, adli kontrolle sanatçılara had bildirilmeye çalışıldı. Söylediklerimizin hangisinden suç var? Tazminat hakarete olur. Kime hakaret etmişiz? Suç varsa ceza olur, söylediklerimizi hangisi suç? Bir suç varsa bizim söyleyip de, Hulusi Akar'ın içinden çıkamadıkları, söyledikleri suçtur. Biz dedik ki; 'Hulusi Akar silah arkadaşlarının yanına gitmedi'. O da dedi ki; 'Gittim'. Şahitler gösterdi. Gösterdiği şahitlerin hepsi dedi ki; 'Bizim görev yerimiz hapishaneydi. Bir tek oraya geldin. Diğer beşine gitmedin' dedi.
Hulusi Akar ziyaretlerini savunabildi mi? Ama Recep Tayyip Erdoğan savunmaya çalışıyor" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştuErdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu
Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezinde Türk Savunma Sanayii ZirvesiBeştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezinde Türk Savunma Sanayii Zirvesi
Erdoğan “İnsanlığın Medeniyeti” Programına KatıldıErdoğan “İnsanlığın Medeniyeti” Programına Katıldı
Erdoğan, Üsküdarda Toplu Açılış Törenine KatıldıErdoğan, Üsküdarda Toplu Açılış Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı