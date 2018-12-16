Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 'Sokak iyi bir şeydir'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 'Sokak iyi bir şeydir'

Altay açıklama

( ANKARA ) CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "Sokak iyi bir şeydir" ANKARA

Özgürlük Suikast Girişimi Basın Toplantısı Toplantı Terör Örgütü 


- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sokak iyi bir şeydir. Sokak demokrasidir, özgürlüktür, 15 Temmuz'u bertaraf eden sokağın gücüdür" dedi.
Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine cevap verdi. Altay, sokağa çıkmanın, devlete başkaldırma anlayışının demokrasilerde olmadığını belirterek, "Sokak iyi bir şeydir. Erdoğan'a tavsiyemiz sokaktan korkmamasıdır. Kılıçdaroğlu sokağa çıkıyor, elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Sokak demokrasidir, özgürlüktür, 15 Temmuz'u bertaraf eden sokağın gücüdür, onun gücü değildir. Sokağı, terörü, teröristi, terör örgütünü çağıran, Erdoğan'ın tabiriyle 'davet eden' alçaktır, namerttir, şerefsizdir. Hak, hukuk, adalet için en temel demokratik Anayasal talebini kullanmak için sokağa çıkan herkesi terörize, kriminalize eden herkes de alçaktır. 15 Temmuz'u başarısız kılan insanların demokratik taleplerini sokakta kullanmasıdır" dedi.
Altay şöyle konuştu: "Türkiye'de terör örgütleriyle kol kola olan bir kimseye iki ayrı terör örgütü suikast girişiminde bulunmaz. Yakın tarihte terör örgütleri tarafından suikast girişiminde bulunulan bir tek Genel Başkan vardır; o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur." (AŞ-Y)
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı