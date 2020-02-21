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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
CHP Grup Başkanvekili Altay: “Birleşmiş Milletler’de bir ateşkes kararı alamamış olması, Rusya’nın rezerviyle ateşkes kararı alınmamış olması yeni büyük sorunların habercisi olarak düşünülmeli. Türkiye diplomatik olarak yeni hamle tezlerini

CHP Grup Başkanvekili Altay: “Birleşmiş Milletler’de bir ateşkes kararı alamamış olması, Rusya’nın rezerviyle ateşkes kararı alınmamış olması yeni büyük sorunların habercisi olarak düşünülmeli. Türkiye diplomatik olarak yeni hamle tezlerini

Altay açıklama

( ANKARA ) masaya koyabilmeli” ANKARA

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- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, “Birleşmiş Milletler’de bir ateşkes kararı alamamış olması, Rusya’nın rezerviyle ateşkes kararı alınmamış olması yeni büyük sorunların habercisi olarak düşünülmeli. Türkiye diplomatik olarak yeni hamle tezlerini masaya koyabilmeli” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM’de İdlib konusunda basın toplantısı düzenledi.
Altay, Suriye tezkeresine ‘evet’ dediklerini hatırlatarak, “Askerimiz oradaydı, gözetleme noktalarında askerimizin güvenliği tehdit altındaydı. CHP her zaman olduğu gibi yapıcı bir tutum anlayışıyla askerimizin canı yanmasın diye ’evet’ derken kimi gönderilerimizi sıraladık. Üç hassasiyete vurgu yaptık. ‘Türkiye Cumhuriyeti Ortadoğu’daki hak ve menfaatleri hassasiyetimizden’ dedik. ‘Türkiye Cumhuriyeti itibarına halal gelmesin’ dedik. Mehmetçiğin kalına zarar gelmesin burnu kanamasın onun için ‘evet diyoruz’ dedik. Soçi’de masaya otururken Türkiye, Suriye ile bir anlamda masaya oturmuştu" dedi.
Altay şöyle konuştu: “Türkiye Suriye arasındaki uzun sınırın güvenliği açısından, göçmen sığınacak terörist sızmasının önlenmesinin tek yolu Suriye’de güvenli ortamdır. Birleşmiş Milletler’de bir ateşkes kararı alamamış olması, Rusya’nın rezerviyle ateşkes kararı alınmamış olması yeni büyük sorunların habercisi olarak düşünülmeli. Türkiye diplomatik olarak yeni hamle tezlerini masaya koyabilmeli.”
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