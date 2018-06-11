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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi - MERSİN

CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi - MERSİN

- Parti binasından detay - CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin konuşması - Partililerden detaylarCHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi: - "CHP'nin mücadelesi demokrasi ve özgürlükler, Türkiye ekonomisini büyütme, vatandaşımızın refahını artırma mücadelesidir. CHP'nin mücadelesi Türkiye'nin eğitim seviyesini yükseltme ve çağdaş bilim ile teknoloji seviyesine Türkiye'nin yükseltilmesi mücadelesidir"MERSİN (AA) - CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "CHP'nin mücadelesi demokrasi ve özgürlükler, Türkiye ekonomisini büyütme, vatandaşımızın refahını artırma mücadelesidir. CHP'nin mücadelesi Türkiye'nin eğitim seviyesini yükseltme ve çağdaş bilim ile teknoloji seviyesine Türkiye'nin yükseltilmesi mücadelesidir." dedi.
Hamzaçebi, partisinin Mersin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, bugün öğlen saatlerinde kente geldiğini ve ilk olarak Tarsus ilçesinde bazı ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde partilerinin ve cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'nin başarıya ulaşacağına inancının tam olduğunu ifade eden Hamzaçebi, "CHP'nin mücadelesi demokrasi ve özgürlükler, Türkiye ekonomisini büyütme, vatandaşımızın refahını artırma mücadelesidir. CHP'nin mücadelesi Türkiye'nin eğitim seviyesini yükseltme ve çağdaş bilim ile teknoloji seviyesine Türkiye'nin yükseltilmesi mücadelesidir. CHP'nin mücadelesi dış politikada komşularımızla barış içerisinde yaşama mücadelesidir. Kısaca CHP'nin mücadelesi insanımızın geleceğe endişeyle değil umutla bakmasını sağlama mücadelesidir." dedi.
Hamzaçebi, bunu başaracaklarına olan inançlarının tam olduğunu, bunu da tüm partililerin yüzlerinde gördüğünü aktardı.Çukurova'nın tarımda ve sanayide potansiyel olarak çok güçlü bir yöre olduğunu aktaran Hamzaçebi, bu gücün, potansiyelin iyi değerlendirilemediğini savundu.Türkiye'nin temel tarım ürünlerini ithal eden bir ülke konumunda olduğunu söyleyen Hamzaçebi, "Mercimekten nohuta, buğdaya kadar temel tarım ürünlerini Türkiye ithal etmektedir. Sanayi girdisi olan tarım ürünlerini zaten ithal ediyor. Pamuk başta geliyor. Şu an Türkiye 1 milyon ton pamuk ithal ediyor. Türkiye tekstilde dünyanın sayılı ülkelerinden birisidir ama Türkiye pamuğunu ithal etmek zorunda kalmıştır. Türkiye ekmeklik buğdayını ithal ediyor. Türkiye yemeklik mercimeğini, kuru fasulyeyi ithal ediyor." diye konuştu.
Hamzaçebi, partisinin tarım konusundaki hedeflerini anlatarak seçimlerde destek istedi.

Kuru Fasulye Basın Toplantısı Dış Politika Cumhurbaşkanı Milletvekili 

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